Harga live USD WINK hari ini adalah 0.900355 USD. Lacak informasi harga aktual USDW ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga USDW dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang USDW

Info Harga USDW

Penjelasan USDW

Whitepaper USDW

Situs Web Resmi USDW

Tokenomi USDW

Prakiraan Harga USDW

Logo USD WINK

Harga USD WINK (USDW)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 USDW ke USD:

$0.900377
-8.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live USD WINK (USDW)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:34:23 (UTC+8)

Informasi Harga USD WINK (USDW) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.892997
Low 24 Jam
$ 0.981361
High 24 Jam

$ 0.892997
$ 0.981361
$ 1.066
$ 0.392838
+0.00%

-8.24%

-0.44%

-0.44%

Harga aktual USD WINK (USDW) adalah $0.900355. Selama 24 jam terakhir, USDW diperdagangkan antara low $ 0.892997 dan high $ 0.981361, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUSDW adalah $ 1.066, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.392838.

Dalam hal kinerja jangka pendek, USDW telah berubah sebesar +0.00% selama 1 jam terakhir, -8.24% selama 24 jam, dan -0.44% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar USD WINK (USDW)

$ 229.37K
--
$ 590.93K
254.75K
656,334.5057158859
Kapitalisasi Pasar USD WINK saat ini adalah $ 229.37K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar USDW adalah 254.75K, dan total suplainya sebesar 656334.5057158859. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 590.93K.

Riwayat Harga USD WINK (USDW) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga USD WINK ke USD adalah $ -0.0809345012468659.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga USD WINK ke USD adalah $ -0.0970782568.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga USD WINK ke USD adalah $ -0.0486422190.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga USD WINK ke USD adalah $ -0.0784006967677232.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0809345012468659-8.24%
30 Days$ -0.0970782568-10.78%
60 Hari$ -0.0486422190-5.40%
90 Hari$ -0.0784006967677232-8.01%

Apa yang dimaksud dengan USD WINK (USDW)

WINK is a unified digital ecosystem that bridges the gap between traditional (Web2) and decentralized (Web3) platforms.

By creating a single account, users can access a wide range of services—social networking, decentralized finance (DeFi), NFTs, gaming, and more—all in one place. WINK, the native utility token, represents the project's overall value and channels the profits generated from all profit streams.

These profits are pooled together to create a foundation for incentives and rewards to sustain the buyback fund.

This system ensures that each activity's success contributes to the entire ecosystem's growth and stability while continuously driving value back to the WINK token holders.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya USD WINK (USDW)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga USD WINK (USD)

Berapa nilai USD WINK (USDW) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda USD WINK (USDW) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk USD WINK.

Cek prediksi harga USD WINK sekarang!

USDW ke Mata Uang Lokal

Tokenomi USD WINK (USDW)

Memahami tokenomi USD WINK (USDW) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token USDW sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang USD WINK (USDW)

Berapa nilai USD WINK (USDW) hari ini?
Harga live USDW dalam USD adalah 0.900355 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga USDW ke USD saat ini?
Harga USDW ke USD saat ini adalah $ 0.900355. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar USD WINK?
Kapitalisasi pasar USDW adalah $ 229.37K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar USDW?
Suplai beredar USDW adalah 254.75K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) USDW?
USDW mencapai harga ATH sebesar 1.066 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) USDW?
USDW mencapai harga ATL 0.392838 USD.
Berapa volume perdagangan USDW?
Volume perdagangan 24 jam live USDW adalah -- USD.
Akankah harga USDW naik lebih tinggi tahun ini?
USDW mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga USDW untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting USD WINK (USDW)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

