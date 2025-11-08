Harga USD1DOGE Hari Ini

Harga live USD1DOGE (USD1DOGE) hari ini adalah --, dengan perubahan 18.72% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi USD1DOGE ke USD saat ini adalah -- per USD1DOGE.

USD1DOGE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 33,205, dengan suplai yang beredar 1.00B USD1DOGE. Selama 24 jam terakhir, USD1DOGE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00117679, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, USD1DOGE bergerak +0.21% dalam satu jam terakhir dan -9.81% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar USD1DOGE (USD1DOGE)

Kapitalisasi Pasar $ 33.21K$ 33.21K $ 33.21K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 33.21K$ 33.21K $ 33.21K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar USD1DOGE saat ini adalah $ 33.21K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar USD1DOGE adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 33.21K.