Harga Ustream Coin Hari Ini

Harga live Ustream Coin (USTREAM) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.54% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi USTREAM ke USD saat ini adalah -- per USTREAM.

Ustream Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 151,662, dengan suplai yang beredar 999.61M USTREAM. Selama 24 jam terakhir, USTREAM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0010819, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, USTREAM bergerak +1.91% dalam satu jam terakhir dan -28.36% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ustream Coin (USTREAM)

Kapitalisasi Pasar $ 151.66K$ 151.66K $ 151.66K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 151.66K$ 151.66K $ 151.66K Suplai Peredaran 999.61M 999.61M 999.61M Total Suplai 999,611,878.634858 999,611,878.634858 999,611,878.634858

Kapitalisasi Pasar Ustream Coin saat ini adalah $ 151.66K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar USTREAM adalah 999.61M, dan total suplainya sebesar 999611878.634858. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 151.66K.