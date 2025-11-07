BursaDEX+
Harga live Usual USD hari ini adalah 0.998117 USD. Lacak informasi harga aktual USD0 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga USD0 dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Usual USD hari ini adalah 0.998117 USD. Lacak informasi harga aktual USD0 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga USD0 dengan mudah di MEXC sekarang.

Tidak masuk listing

Harga Live 1 USD0 ke USD:

0.00%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
Grafik Harga Live Usual USD (USD0)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:47:46 (UTC+8)

Informasi Harga Usual USD (USD0) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.996057
Low 24 Jam
$ 0.999937
High 24 Jam

$ 0.996057
$ 0.999937
$ 1.33
$ 0.962885
-0.01%

-0.04%

+0.01%

+0.01%

Harga aktual Usual USD (USD0) adalah $0.998117. Selama 24 jam terakhir, USD0 diperdagangkan antara low $ 0.996057 dan high $ 0.999937, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUSD0 adalah $ 1.33, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.962885.

Dalam hal kinerja jangka pendek, USD0 telah berubah sebesar -0.01% selama 1 jam terakhir, -0.04% selama 24 jam, dan +0.01% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Usual USD (USD0)

$ 544.69M
--
$ 544.69M
545.84M
545,841,164.5403239
Kapitalisasi Pasar Usual USD saat ini adalah $ 544.69M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar USD0 adalah 545.84M, dan total suplainya sebesar 545841164.5403239. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 544.69M.

Riwayat Harga Usual USD (USD0) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Usual USD ke USD adalah $ -0.0004118254799966.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Usual USD ke USD adalah $ -0.0007927045.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Usual USD ke USD adalah $ +0.0001994237.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Usual USD ke USD adalah $ +0.0003886097738064.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0004118254799966-0.04%
30 Days$ -0.0007927045-0.07%
60 Hari$ +0.0001994237+0.02%
90 Hari$ +0.0003886097738064+0.04%

Apa yang dimaksud dengan Usual USD (USD0)

USD0 is a stablecoin fully backed 1:1 by Real-World Assets (RWA) like US Treasury Bills. It provides users with a stable, secure asset that is independent of traditional banking systems, fully transferable, and accessible within the DeFi ecosystem. As the core stability asset of Usual, USD0 supports transparency and security by maintaining real-time reserves, offering a non-fractional, reliable alternative to stablecoins like USDT and USDC.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya Usual USD (USD0)

Prediksi Harga Usual USD (USD)

Berapa nilai Usual USD (USD0) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Usual USD (USD0) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Usual USD.

Cek prediksi harga Usual USD sekarang!

USD0 ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Usual USD (USD0)

Memahami tokenomi Usual USD (USD0) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token USD0 sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Usual USD (USD0)

Berapa nilai Usual USD (USD0) hari ini?
Harga live USD0 dalam USD adalah 0.998117 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga USD0 ke USD saat ini?
Harga USD0 ke USD saat ini adalah $ 0.998117. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Usual USD?
Kapitalisasi pasar USD0 adalah $ 544.69M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar USD0?
Suplai beredar USD0 adalah 545.84M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) USD0?
USD0 mencapai harga ATH sebesar 1.33 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) USD0?
USD0 mencapai harga ATL 0.962885 USD.
Berapa volume perdagangan USD0?
Volume perdagangan 24 jam live USD0 adalah -- USD.
Akankah harga USD0 naik lebih tinggi tahun ini?
USD0 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga USD0 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

