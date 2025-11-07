BursaDEX+
Harga live UX Chain hari ini adalah 0.00016427 USD. Lacak informasi harga aktual UX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga UX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang UX

Info Harga UX

Penjelasan UX

Whitepaper UX

Situs Web Resmi UX

Tokenomi UX

Prakiraan Harga UX

Logo UX Chain

Harga UX Chain (UX)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 UX ke USD:

$0.00016427
$0.00016427
+1.40%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live UX Chain (UX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:11:01 (UTC+8)

Informasi Harga UX Chain (UX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00015971
$ 0.00015971
Low 24 Jam
$ 0.00016567
$ 0.00016567
High 24 Jam

$ 0.00015971
$ 0.00015971

$ 0.00016567
$ 0.00016567

$ 0.359554
$ 0.359554

$ 0.00013345
$ 0.00013345

-0.33%

+1.50%

-23.97%

-23.97%

Harga aktual UX Chain (UX) adalah $0.00016427. Selama 24 jam terakhir, UX diperdagangkan antara low $ 0.00015971 dan high $ 0.00016567, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUX adalah $ 0.359554, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00013345.

Dalam hal kinerja jangka pendek, UX telah berubah sebesar -0.33% selama 1 jam terakhir, +1.50% selama 24 jam, dan -23.97% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar UX Chain (UX)

$ 728.13K
$ 728.13K

--
--

$ 2.02M
$ 2.02M

4.43B
4.43B

12,290,000,000.0
12,290,000,000.0

Kapitalisasi Pasar UX Chain saat ini adalah $ 728.13K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UX adalah 4.43B, dan total suplainya sebesar 12290000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.02M.

Riwayat Harga UX Chain (UX) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga UX Chain ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga UX Chain ke USD adalah $ -0.0000530767.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga UX Chain ke USD adalah $ -0.0000328743.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga UX Chain ke USD adalah $ -0.0000903407573264118.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.50%
30 Days$ -0.0000530767-32.31%
60 Hari$ -0.0000328743-20.01%
90 Hari$ -0.0000903407573264118-35.48%

Apa yang dimaksud dengan UX Chain (UX)

What is UX?

UX is a cross chain DeFi hub that interconnects between blockchains.

As a base layer blockchain, applications and money lego primitives can be built on top of UX to access cross-chain leverage and liquidity. The UX Blockchain facilitates interoperability for a Tendermint Proof of Stake protocol with the Cosmos ecosystem, Ethereum network, side chain architectures, layer two scaling solutions, and alternative base layer protocols.

As a Cosmos SDK blockchain, the UX Chain is interoperable with blockchains including Terra, Crypto.com, Binance Chain, Osmosis, Secret Network, and 30+ other chains, plus Ethereum, from Day 1.

Why was UX created?

UX was created to address three main issues that exist in DeFi:

  1. Detached Yields

  2. Concentrated Systematic Risks

  3. Isolated Capital

UX plans to break the inherent silos between blockchains by utilizing bridging solutions towards interconnecting blockchains and encouraging better capital efficiency. The eventual goals will be to enable interchain lending and borrowing, multi-chain staking and delegations, plus cross chain defi rates.

What is the native UX token?

The native UX token is a Proof of Stake asset that can exist as a Cosmos SDK token and an ERC20 token on Ethereum.

UX tokens are used to pay for network fees on the UX Chain, to provide Proof of Stake consensus to the UX network, and for protocol governance.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya UX Chain (UX)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga UX Chain (USD)

Berapa nilai UX Chain (UX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda UX Chain (UX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk UX Chain.

Cek prediksi harga UX Chain sekarang!

UX ke Mata Uang Lokal

Tokenomi UX Chain (UX)

Memahami tokenomi UX Chain (UX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token UX sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang UX Chain (UX)

Berapa nilai UX Chain (UX) hari ini?
Harga live UX dalam USD adalah 0.00016427 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga UX ke USD saat ini?
Harga UX ke USD saat ini adalah $ 0.00016427. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar UX Chain?
Kapitalisasi pasar UX adalah $ 728.13K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar UX?
Suplai beredar UX adalah 4.43B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) UX?
UX mencapai harga ATH sebesar 0.359554 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) UX?
UX mencapai harga ATL 0.00013345 USD.
Berapa volume perdagangan UX?
Volume perdagangan 24 jam live UX adalah -- USD.
Akankah harga UX naik lebih tinggi tahun ini?
UX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga UX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:11:01 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting UX Chain (UX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$100,391.32

$3,267.00

$1.0725

$153.28

$1.0003

$100,391.32

$3,267.00

$153.28

$2.1792

$947.41

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00014136

$4.273

$0.007614

$0.00003559

$15.5004

$0.0000002721

