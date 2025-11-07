Harga UX Chain (UX)
Harga aktual UX Chain (UX) adalah $0.00016427. Selama 24 jam terakhir, UX diperdagangkan antara low $ 0.00015971 dan high $ 0.00016567, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUX adalah $ 0.359554, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00013345.
Dalam hal kinerja jangka pendek, UX telah berubah sebesar -0.33% selama 1 jam terakhir, +1.50% selama 24 jam, dan -23.97% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar UX Chain saat ini adalah $ 728.13K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UX adalah 4.43B, dan total suplainya sebesar 12290000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.02M.
Sepanjang hari ini, perubahan harga UX Chain ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga UX Chain ke USD adalah $ -0.0000530767.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga UX Chain ke USD adalah $ -0.0000328743.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga UX Chain ke USD adalah $ -0.0000903407573264118.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+1.50%
|30 Days
|$ -0.0000530767
|-32.31%
|60 Hari
|$ -0.0000328743
|-20.01%
|90 Hari
|$ -0.0000903407573264118
|-35.48%
What is UX?
UX is a cross chain DeFi hub that interconnects between blockchains.
As a base layer blockchain, applications and money lego primitives can be built on top of UX to access cross-chain leverage and liquidity. The UX Blockchain facilitates interoperability for a Tendermint Proof of Stake protocol with the Cosmos ecosystem, Ethereum network, side chain architectures, layer two scaling solutions, and alternative base layer protocols.
As a Cosmos SDK blockchain, the UX Chain is interoperable with blockchains including Terra, Crypto.com, Binance Chain, Osmosis, Secret Network, and 30+ other chains, plus Ethereum, from Day 1.
Why was UX created?
UX was created to address three main issues that exist in DeFi:
Detached Yields
Concentrated Systematic Risks
Isolated Capital
UX plans to break the inherent silos between blockchains by utilizing bridging solutions towards interconnecting blockchains and encouraging better capital efficiency. The eventual goals will be to enable interchain lending and borrowing, multi-chain staking and delegations, plus cross chain defi rates.
What is the native UX token?
The native UX token is a Proof of Stake asset that can exist as a Cosmos SDK token and an ERC20 token on Ethereum.
UX tokens are used to pay for network fees on the UX Chain, to provide Proof of Stake consensus to the UX network, and for protocol governance.
