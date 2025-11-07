Harga Value DeFi Hari Ini

Harga live Value DeFi (VALUE) hari ini adalah $ 0.02038445, dengan perubahan 1.14% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VALUE ke USD saat ini adalah $ 0.02038445 per VALUE.

Value DeFi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 96,414, dengan suplai yang beredar 4.73M VALUE. Selama 24 jam terakhir, VALUE diperdagangkan antara $ 0.01895375 (low) dan $ 0.02148876 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 46.9, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00704948.

Dalam kinerja jangka pendek, VALUE bergerak +6.66% dalam satu jam terakhir dan -7.17% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Value DeFi (VALUE)

Kapitalisasi Pasar $ 96.41K$ 96.41K $ 96.41K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 96.50K$ 96.50K $ 96.50K Suplai Peredaran 4.73M 4.73M 4.73M Total Suplai 4,733,903.356643397 4,733,903.356643397 4,733,903.356643397

Kapitalisasi Pasar Value DeFi saat ini adalah $ 96.41K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VALUE adalah 4.73M, dan total suplainya sebesar 4733903.356643397. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 96.50K.