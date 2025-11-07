Harga Vapor Hari Ini

Harga live Vapor (VAPOR) hari ini adalah $ 0.00013245, dengan perubahan 0.22% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VAPOR ke USD saat ini adalah $ 0.00013245 per VAPOR.

Vapor saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 132,707, dengan suplai yang beredar 1.00B VAPOR. Selama 24 jam terakhir, VAPOR diperdagangkan antara $ 0.0001324 (low) dan $ 0.00015495 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.160208, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004174.

Dalam kinerja jangka pendek, VAPOR bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan -33.76% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Vapor (VAPOR)

Kapitalisasi Pasar $ 132.71K$ 132.71K $ 132.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 132.71K$ 132.71K $ 132.71K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,001,932,831.0 1,001,932,831.0 1,001,932,831.0

Kapitalisasi Pasar Vapor saat ini adalah $ 132.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VAPOR adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1001932831.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 132.71K.