Harga Vault AI Hari Ini

Harga live Vault AI ($VAULT) hari ini adalah $ 0.0007483, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $VAULT ke USD saat ini adalah $ 0.0007483 per $VAULT.

Vault AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 74,830, dengan suplai yang beredar 100.00M $VAULT. Selama 24 jam terakhir, $VAULT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.382574, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00066542.

Dalam kinerja jangka pendek, $VAULT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Vault AI ($VAULT)

Kapitalisasi Pasar $ 74.83K$ 74.83K $ 74.83K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 74.83K$ 74.83K $ 74.83K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Vault AI saat ini adalah $ 74.83K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $VAULT adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 74.83K.