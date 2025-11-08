Harga veDAO Hari Ini

Harga live veDAO (WEVE) hari ini adalah $ 0.00003001, dengan perubahan 3.69% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WEVE ke USD saat ini adalah $ 0.00003001 per WEVE.

veDAO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,927.39, dengan suplai yang beredar 297.51M WEVE. Selama 24 jam terakhir, WEVE diperdagangkan antara $ 0.00002883 (low) dan $ 0.00003116 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.404308, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002841.

Dalam kinerja jangka pendek, WEVE bergerak +0.33% dalam satu jam terakhir dan +5.61% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar veDAO (WEVE)

Kapitalisasi Pasar $ 8.93K$ 8.93K $ 8.93K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.05K$ 13.05K $ 13.05K Suplai Peredaran 297.51M 297.51M 297.51M Total Suplai 434,748,864.0 434,748,864.0 434,748,864.0

