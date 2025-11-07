BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Velas hari ini adalah 0.00436868 USD. Lacak informasi harga aktual VLX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VLX dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Velas hari ini adalah 0.00436868 USD. Lacak informasi harga aktual VLX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VLX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang VLX

Info Harga VLX

Penjelasan VLX

Whitepaper VLX

Situs Web Resmi VLX

Tokenomi VLX

Prakiraan Harga VLX

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Velas

Harga Velas (VLX)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 VLX ke USD:

$0.00436868
$0.00436868$0.00436868
+297.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Velas (VLX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:02:15 (UTC+8)

Informasi Harga Velas (VLX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0010864
$ 0.0010864$ 0.0010864
Low 24 Jam
$ 0.00451585
$ 0.00451585$ 0.00451585
High 24 Jam

$ 0.0010864
$ 0.0010864$ 0.0010864

$ 0.00451585
$ 0.00451585$ 0.00451585

$ 0.568966
$ 0.568966$ 0.568966

$ 0
$ 0$ 0

-1.21%

+297.27%

-1.39%

-1.39%

Harga aktual Velas (VLX) adalah $0.00436868. Selama 24 jam terakhir, VLX diperdagangkan antara low $ 0.0010864 dan high $ 0.00451585, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVLX adalah $ 0.568966, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VLX telah berubah sebesar -1.21% selama 1 jam terakhir, +297.27% selama 24 jam, dan -1.39% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Velas (VLX)

$ 12.10M
$ 12.10M$ 12.10M

--
----

$ 12.10M
$ 12.10M$ 12.10M

2.77B
2.77B 2.77B

2,768,940,921.798752
2,768,940,921.798752 2,768,940,921.798752

Kapitalisasi Pasar Velas saat ini adalah $ 12.10M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VLX adalah 2.77B, dan total suplainya sebesar 2768940921.798752. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.10M.

Riwayat Harga Velas (VLX) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Velas ke USD adalah $ +0.003269.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Velas ke USD adalah $ -0.0000684314.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Velas ke USD adalah $ +0.0108260752.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Velas ke USD adalah $ +0.0022362651057353546.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.003269+297.27%
30 Days$ -0.0000684314-1.56%
60 Hari$ +0.0108260752+247.81%
90 Hari$ +0.0022362651057353546+104.87%

Apa yang dimaksud dengan Velas (VLX)

"Velas AG, headquartered in Switzerland, is a new AI-operated dPoS (delegated proof of stake) blockchain project and an ecosystem on which one can build AI projects, dApps, smart contracts, etc. It is founded by the CEO of the world’s first and biggest altcoin payment processor platform from 2013 – Coinpayments.net – Alex Alexandrov. Coinpayments created a CPS coin to provide its active merchants and users of 3'000 000 000 a discount token for transactions and fees, and earn staking rewards vaulting their CPS coin. The development of Velas rooted from CPS, as the founders saw an opportunity to create an own proprietary AI enhanced Blockhain and consensus protocol, rather than using a third party solution which still has flaws. Development of Velas started 2 years ago.

Coinpayments Coin to Velas coin (VLX) was done via Coinpayments platform on the 4th of July 2019 and will mark the day of Velas independence from original token. This will also launch first Stage described in Technical Paper.

The purpose of Velas is to address and fix existing issues and challenges faced by most existing Blockchains, like centralization, 51% attack, nothing at stake problem, scalability, security, high upfront expenses, etc. It does so by using neural networks optimized by artificial intuition to enhance its consensus algorithm."

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Velas (VLX)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Velas (USD)

Berapa nilai Velas (VLX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Velas (VLX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Velas.

Cek prediksi harga Velas sekarang!

VLX ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Velas (VLX)

Memahami tokenomi Velas (VLX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VLX sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Velas (VLX)

Berapa nilai Velas (VLX) hari ini?
Harga live VLX dalam USD adalah 0.00436868 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VLX ke USD saat ini?
Harga VLX ke USD saat ini adalah $ 0.00436868. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Velas?
Kapitalisasi pasar VLX adalah $ 12.10M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VLX?
Suplai beredar VLX adalah 2.77B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VLX?
VLX mencapai harga ATH sebesar 0.568966 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VLX?
VLX mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan VLX?
Volume perdagangan 24 jam live VLX adalah -- USD.
Akankah harga VLX naik lebih tinggi tahun ini?
VLX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VLX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:02:15 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Velas (VLX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,040.97
$101,040.97$101,040.97

-0.94%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,299.53
$3,299.53$3,299.53

-0.01%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1631
$1.1631$1.1631

+35.55%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.74
$154.74$154.74

-0.75%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,040.97
$101,040.97$101,040.97

-0.94%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,299.53
$3,299.53$3,299.53

-0.01%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.74
$154.74$154.74

-0.75%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1992
$2.1992$2.1992

-1.57%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$957.04
$957.04$957.04

+2.50%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00005000
$0.00005000$0.00005000

+900.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.791
$4.791$4.791

+379.10%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007869
$0.007869$0.007869

+268.74%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003107
$0.00003107$0.00003107

+188.48%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$16.2001
$16.2001$16.2001

+165.14%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0986
$0.0986$0.0986

+97.20%