Harga Velas (VLX)
-1.21%
+297.27%
-1.39%
-1.39%
Harga aktual Velas (VLX) adalah $0.00436868. Selama 24 jam terakhir, VLX diperdagangkan antara low $ 0.0010864 dan high $ 0.00451585, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVLX adalah $ 0.568966, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam hal kinerja jangka pendek, VLX telah berubah sebesar -1.21% selama 1 jam terakhir, +297.27% selama 24 jam, dan -1.39% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar Velas saat ini adalah $ 12.10M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VLX adalah 2.77B, dan total suplainya sebesar 2768940921.798752. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.10M.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Velas ke USD adalah $ +0.003269.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Velas ke USD adalah $ -0.0000684314.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Velas ke USD adalah $ +0.0108260752.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Velas ke USD adalah $ +0.0022362651057353546.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.003269
|+297.27%
|30 Days
|$ -0.0000684314
|-1.56%
|60 Hari
|$ +0.0108260752
|+247.81%
|90 Hari
|$ +0.0022362651057353546
|+104.87%
"Velas AG, headquartered in Switzerland, is a new AI-operated dPoS (delegated proof of stake) blockchain project and an ecosystem on which one can build AI projects, dApps, smart contracts, etc. It is founded by the CEO of the world’s first and biggest altcoin payment processor platform from 2013 – Coinpayments.net – Alex Alexandrov. Coinpayments created a CPS coin to provide its active merchants and users of 3'000 000 000 a discount token for transactions and fees, and earn staking rewards vaulting their CPS coin. The development of Velas rooted from CPS, as the founders saw an opportunity to create an own proprietary AI enhanced Blockhain and consensus protocol, rather than using a third party solution which still has flaws. Development of Velas started 2 years ago.
Coinpayments Coin to Velas coin (VLX) was done via Coinpayments platform on the 4th of July 2019 and will mark the day of Velas independence from original token. This will also launch first Stage described in Technical Paper.
The purpose of Velas is to address and fix existing issues and challenges faced by most existing Blockchains, like centralization, 51% attack, nothing at stake problem, scalability, security, high upfront expenses, etc. It does so by using neural networks optimized by artificial intuition to enhance its consensus algorithm."
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.
