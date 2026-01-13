Berapa harga live Veloce?

Veloce diperdagangkan pada Rp1.14251787781130000, menunjukkan pergerakan harga sebesar 0.03% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini VEXT?

Volatilitas harga VEXT dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk Veloce?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp1.14184402474270000 (rendah) dan Rp1.14268634107845000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan VEXT?

Dalam 24 jam terakhir, VEXT mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp11904.473619481465000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp0.7496615388175000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk Veloce?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan VEXT dengan token Gaming (GameFi),Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Racing Games lainnya?

Dalam kategori Gaming (GameFi),Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Racing Games, VEXT menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.