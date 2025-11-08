Harga Vendetta Hari Ini

Harga live Vendetta (VDT) hari ini adalah $ 0.00321437, dengan perubahan 0.67% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VDT ke USD saat ini adalah $ 0.00321437 per VDT.

Vendetta saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 40,590, dengan suplai yang beredar 12.59M VDT. Selama 24 jam terakhir, VDT diperdagangkan antara $ 0.00308852 (low) dan $ 0.00344559 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.537905, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00300621.

Dalam kinerja jangka pendek, VDT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -2.83% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Vendetta (VDT)

Kapitalisasi Pasar $ 40.59K$ 40.59K $ 40.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 322.41K$ 322.41K $ 322.41K Suplai Peredaran 12.59M 12.59M 12.59M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

