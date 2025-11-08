Harga VENKO Hari Ini

Harga live VENKO ($VENKO) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $VENKO ke USD saat ini adalah -- per $VENKO.

VENKO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,685, dengan suplai yang beredar 597.09B $VENKO. Selama 24 jam terakhir, $VENKO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $VENKO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.68% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar VENKO ($VENKO)

Kapitalisasi Pasar $ 20.69K$ 20.69K $ 20.69K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 34.63K$ 34.63K $ 34.63K Suplai Peredaran 597.09B 597.09B 597.09B Total Suplai 999,659,716,142.7843 999,659,716,142.7843 999,659,716,142.7843

