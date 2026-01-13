Harga VentureMind AI Hari Ini

Harga live VentureMind AI (VNTR) hari ini adalah $ 0.00054289, dengan perubahan 2.70% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VNTR ke USD saat ini adalah $ 0.00054289 per VNTR.

VentureMind AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 271,443, dengan suplai yang beredar 499.99M VNTR. Selama 24 jam terakhir, VNTR diperdagangkan antara $ 0.00054089 (low) dan $ 0.00057484 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04296034, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00033162.

Dalam kinerja jangka pendek, VNTR bergerak +0.37% dalam satu jam terakhir dan +7.26% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar VentureMind AI (VNTR)

Kapitalisasi Pasar $ 271.44K$ 271.44K $ 271.44K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 271.44K$ 271.44K $ 271.44K Suplai Peredaran 499.99M 499.99M 499.99M Total Suplai 499,991,613.0112517 499,991,613.0112517 499,991,613.0112517

