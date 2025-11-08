Harga Vibing Cat Hari Ini

Harga live Vibing Cat (VCAT) hari ini adalah $ 0.056965, dengan perubahan 1.88% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VCAT ke USD saat ini adalah $ 0.056965 per VCAT.

Vibing Cat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 69,638, dengan suplai yang beredar 1.22M VCAT. Selama 24 jam terakhir, VCAT diperdagangkan antara $ 0.05447 (low) dan $ 0.071483 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 21.47, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.052873.

Dalam kinerja jangka pendek, VCAT bergerak +1.42% dalam satu jam terakhir dan -14.70% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Vibing Cat (VCAT)

Kapitalisasi Pasar $ 69.64K$ 69.64K $ 69.64K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 69.64K$ 69.64K $ 69.64K Suplai Peredaran 1.22M 1.22M 1.22M Total Suplai 1,222,472.822933713 1,222,472.822933713 1,222,472.822933713

Kapitalisasi Pasar Vibing Cat saat ini adalah $ 69.64K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VCAT adalah 1.22M, dan total suplainya sebesar 1222472.822933713. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 69.64K.