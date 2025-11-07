BursaDEX+
Harga live ViciCoin hari ini adalah 17.23 USD. Lacak informasi harga aktual VCNT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi.

Harga ViciCoin (VCNT)

$17.24
$17.24
0.00%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:48:30 (UTC+8)

Informasi Harga ViciCoin (VCNT) (USD)

$ 17.14
$ 17.14
$ 17.31
$ 17.31
$ 17.14
$ 17.14

$ 17.31
$ 17.31

$ 25.01
$ 25.01

$ 4.15
$ 4.15

+0.01%

-0.13%

-0.62%

-0.62%

Harga aktual ViciCoin (VCNT) adalah $17.23. Selama 24 jam terakhir, VCNT diperdagangkan antara low $ 17.14 dan high $ 17.31, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVCNT adalah $ 25.01, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 4.15.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VCNT telah berubah sebesar +0.01% selama 1 jam terakhir, -0.13% selama 24 jam, dan -0.62% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

$ 98.14M
$ 98.14M

--
--

$ 172.28M
$ 172.28M

5.70M
5.70M

10,000,000.0
10,000,000.0

Kapitalisasi Pasar ViciCoin saat ini adalah $ 98.14M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VCNT adalah 5.70M, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 172.28M.

Sepanjang hari ini, perubahan harga ViciCoin ke USD adalah $ -0.02381615790587.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga ViciCoin ke USD adalah $ -1.1857875530.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga ViciCoin ke USD adalah $ -1.3061029200.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga ViciCoin ke USD adalah $ -1.71301937178077.

Hari ini$ -0.02381615790587-0.13%
30 Days$ -1.1857875530-6.88%
60 Hari$ -1.3061029200-7.58%
90 Hari$ -1.71301937178077-9.04%

Apa yang dimaksud dengan ViciCoin (VCNT)

ViciCoin (VCNT) is a utility token designed to power products and tools that make blockchain technology easier and safer to use. VCNT powers a suite of user-friendly products including ViciWallet, a Multi-Party Computation (MPC) wallet with enhanced security features and recovery options, and ViciSwap.io, which allows users to browse, swap, and share bundles of cryptocurrencies with a single authorization. As an authentication solution, VCNT functions as a verifiable credential system. Token-based authorization grants access to services and digital content, while integration with NFTs enables granular access control across a wide range of intermediary services.

VCNT operates on Vici Network's Modular On-Chain Security & Compliance Framework, which implements security at the consensus layer with bypass-proof validation mechanisms. Its plug-in architecture enables the rapid deployment of system-wide controls and security features. This comprehensive infrastructure allows the VCNT community safe access to a growing ecosystem of blockchain products and services, without the need for technical expertis

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Prediksi Harga ViciCoin (USD)

Berapa nilai ViciCoin (VCNT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ViciCoin (VCNT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ViciCoin.

Cek prediksi harga ViciCoin sekarang!

Memahami tokenomi ViciCoin (VCNT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VCNT sekarang!

Harga live VCNT dalam USD adalah 17.23 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Harga VCNT ke USD saat ini adalah $ 17.23. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Kapitalisasi pasar VCNT adalah $ 98.14M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Suplai beredar VCNT adalah 5.70M USD.
VCNT mencapai harga ATH sebesar 25.01 USD.
VCNT mencapai harga ATL 4.15 USD.
Volume perdagangan 24 jam live VCNT adalah -- USD.
VCNT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VCNT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:48:30 (UTC+8)

11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

