Harga Vicky Hari Ini

Harga live Vicky (VICKY) hari ini adalah --, dengan perubahan 7.19% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VICKY ke USD saat ini adalah -- per VICKY.

Vicky saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,586.91, dengan suplai yang beredar 999.98M VICKY. Selama 24 jam terakhir, VICKY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00130998, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, VICKY bergerak +1.76% dalam satu jam terakhir dan -17.39% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Vicky (VICKY)

Kapitalisasi Pasar $ 16.59K$ 16.59K $ 16.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.59K$ 16.59K $ 16.59K Suplai Peredaran 999.98M 999.98M 999.98M Total Suplai 999,981,206.0 999,981,206.0 999,981,206.0

Kapitalisasi Pasar Vicky saat ini adalah $ 16.59K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VICKY adalah 999.98M, dan total suplainya sebesar 999981206.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.59K.