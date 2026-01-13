Berapa harga saat ini dari ViFoxCoin?

Harga langsung dari ViFoxCoin (VFX) adalah Rp16232.2446461 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi ViFoxCoin di pasar?

ViFoxCoin saat ini berada pada peringkat pasar #1668, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp161007706391.5. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari VFX?

Jumlah token yang beredar dari VFX adalah 9914086.856 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari ViFoxCoin?

Dalam 24 jam terakhir, ViFoxCoin diperdagangkan dalam kisaran Rp16168.5446589 (terendah 24 jam) hingga Rp16345.8620756 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak ViFoxCoin dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

ViFoxCoin mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp17274.5728, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp14946.5542. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan VFX hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk ViFoxCoin?

Pergeseran harga saat ini sebesar -0.42% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Education,BNB Chain Ecosystem. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.