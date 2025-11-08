Harga VIKITA Hari Ini

Harga live VIKITA (VIKITA) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.85% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VIKITA ke USD saat ini adalah -- per VIKITA.

VIKITA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 29,614, dengan suplai yang beredar 1.00B VIKITA. Selama 24 jam terakhir, VIKITA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00801098, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, VIKITA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -4.18% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar VIKITA (VIKITA)

Kapitalisasi Pasar $ 29.61K$ 29.61K $ 29.61K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 29.61K$ 29.61K $ 29.61K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar VIKITA saat ini adalah $ 29.61K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VIKITA adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 29.61K.