Harga live VIMworld OJEE hari ini adalah 0.00003563 USD. Kapitalisasi pasar OJEE adalah 3,582,302 USD. Lacak informasi harga aktual OJEE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang OJEE

Info Harga OJEE

Penjelasan OJEE

Situs Web Resmi OJEE

Tokenomi OJEE

Prakiraan Harga OJEE

Logo VIMworld OJEE

Harga VIMworld OJEE (OJEE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 OJEE ke USD:

--
----
-4.50%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live VIMworld OJEE (OJEE)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:09:25 (UTC+8)

Harga VIMworld OJEE Hari Ini

Harga live VIMworld OJEE (OJEE) hari ini adalah $ 0.00003563, dengan perubahan 4.44% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OJEE ke USD saat ini adalah $ 0.00003563 per OJEE.

VIMworld OJEE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 3,582,302, dengan suplai yang beredar 100.00B OJEE. Selama 24 jam terakhir, OJEE diperdagangkan antara $ 0.00003552 (low) dan $ 0.00003746 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00044926, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002412.

Dalam kinerja jangka pendek, OJEE bergerak -0.11% dalam satu jam terakhir dan -7.67% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar VIMworld OJEE (OJEE)

$ 3.58M
$ 3.58M

--
--

$ 3.58M
$ 3.58M

100.00B
100.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998

Kapitalisasi Pasar VIMworld OJEE saat ini adalah $ 3.58M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OJEE adalah 100.00B, dan total suplainya sebesar 99999999999.99998. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.58M.

Riwayat Harga VIMworld OJEE USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00003552
$ 0.00003552
Low 24 Jam
$ 0.00003746
$ 0.00003746
High 24 Jam

$ 0.00003552
$ 0.00003552

$ 0.00003746
$ 0.00003746

$ 0.00044926
$ 0.00044926

$ 0.00002412
$ 0.00002412

-0.11%

-4.43%

-7.67%

-7.67%

Riwayat Harga VIMworld OJEE (OJEE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga VIMworld OJEE ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga VIMworld OJEE ke USD adalah $ -0.0000065638.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga VIMworld OJEE ke USD adalah $ -0.0000133173.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga VIMworld OJEE ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-4.43%
30 Days$ -0.0000065638-18.42%
60 Hari$ -0.0000133173-37.37%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk VIMworld OJEE

Prediksi Harga VIMworld OJEE (OJEE) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target OJEE pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga VIMworld OJEE (OJEE) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga VIMworld OJEE berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga VIMworld OJEE yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga OJEE pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga VIMworld OJEE.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya VIMworld OJEE (OJEE)

Situs Web Resmi

Tentang VIMworld OJEE

Berapa harga saat ini dari VIMworld OJEE?

Diperdagangkan pada Rp0.60027866612700000, VIMworld OJEE telah menunjukkan pergerakan harga sebesar -4.43% selama 24 jam terakhir.

Bagaimana suplai token memengaruhi valuasi OJEE?

Suplai memainkan peran penting: dengan 99999999999.99998 token yang beredar, kelangkaan atau inflasi dapat secara signifikan memengaruhi perilaku harga dalam jangka panjang.

Berapa kapitalisasi pasar dari VIMworld OJEE?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp60353058271.795800000, menempati peringkat #2452 secara global dan mengindikasikan skala adopsi jaringan.

Bagaimana aktivitas perdagangan 24 jam terakhir?

OJEE mencatat volume perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan likuiditas dan aktivitas pengguna saat ini.

Apa rentang harga 24 jam terakhir?

Harganya bergerak antara Rp0.59842543420800000 dan Rp0.63110970623400000, membantu investor mengevaluasi momentum jangka pendek.

Bagaimana posisi VIMworld OJEE dalam kategori Ethereum Ecosystem?

Sebagai token Ethereum Ecosystem, OJEE bersaing dengan aset serupa berdasarkan utilitas, suplai, adopsi, dan tren kinerja.

Tren ekonomi token jangka panjang apa yang penting?

Emit, pembakaran, jadwal pembukaan, dan hadiah staking—yang sering kali terkait dengan ekonomi --—dapat memengaruhi suplai masa depan dan kepercayaan pasar.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang VIMworld OJEE

Perkembangan Industri Penting VIMworld OJEE (OJEE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi VIMworld OJEE Selengkapnya

$0.00000

$0.02167

$0.9996

$0.01960

$0.7933

$0.6900

$0.3176

$0.01960

$0.0000000005226

$0.000000004481

