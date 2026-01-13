Harga VIMworld OJEE Hari Ini

Harga live VIMworld OJEE (OJEE) hari ini adalah $ 0.00003563, dengan perubahan 4.44% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OJEE ke USD saat ini adalah $ 0.00003563 per OJEE.

VIMworld OJEE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 3,582,302, dengan suplai yang beredar 100.00B OJEE. Selama 24 jam terakhir, OJEE diperdagangkan antara $ 0.00003552 (low) dan $ 0.00003746 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00044926, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002412.

Dalam kinerja jangka pendek, OJEE bergerak -0.11% dalam satu jam terakhir dan -7.67% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar VIMworld OJEE (OJEE)

Kapitalisasi Pasar $ 3.58M$ 3.58M $ 3.58M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.58M$ 3.58M $ 3.58M Suplai Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Total Suplai 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Kapitalisasi Pasar VIMworld OJEE saat ini adalah $ 3.58M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OJEE adalah 100.00B, dan total suplainya sebesar 99999999999.99998. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.58M.