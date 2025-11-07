Harga Virgo Hari Ini

Harga live Virgo (VIRGO) hari ini adalah $ 0.00010919, dengan perubahan 4.22% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VIRGO ke USD saat ini adalah $ 0.00010919 per VIRGO.

Virgo saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 109,194, dengan suplai yang beredar 999.99M VIRGO. Selama 24 jam terakhir, VIRGO diperdagangkan antara $ 0.00010682 (low) dan $ 0.00011505 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00780423, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00009817.

Dalam kinerja jangka pendek, VIRGO bergerak +2.23% dalam satu jam terakhir dan -1.70% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Virgo (VIRGO)

Kapitalisasi Pasar $ 109.19K$ 109.19K $ 109.19K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 109.19K$ 109.19K $ 109.19K Suplai Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Total Suplai 999,992,532.081459 999,992,532.081459 999,992,532.081459

