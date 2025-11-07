Harga Virtu by Virtuals Hari Ini

Harga live Virtu by Virtuals (VIRTU) hari ini adalah --, dengan perubahan 11.94% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VIRTU ke USD saat ini adalah -- per VIRTU.

Virtu by Virtuals saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 175,869, dengan suplai yang beredar 998.68M VIRTU. Selama 24 jam terakhir, VIRTU diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01073685, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, VIRTU bergerak +2.45% dalam satu jam terakhir dan -10.89% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Virtu by Virtuals (VIRTU)

Kapitalisasi Pasar $ 175.87K$ 175.87K $ 175.87K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 175.87K$ 175.87K $ 175.87K Suplai Peredaran 998.68M 998.68M 998.68M Total Suplai 998,684,587.416548 998,684,587.416548 998,684,587.416548

