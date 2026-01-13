Harga VIRUS Hari Ini

Harga live VIRUS (VIRUS) hari ini adalah $ 0.00588757, dengan perubahan 7.60% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VIRUS ke USD saat ini adalah $ 0.00588757 per VIRUS.

VIRUS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,862,519, dengan suplai yang beredar 999.96M VIRUS. Selama 24 jam terakhir, VIRUS diperdagangkan antara $ 0.0054674 (low) dan $ 0.00712137 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03406607, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00143701.

Dalam kinerja jangka pendek, VIRUS bergerak -1.55% dalam satu jam terakhir dan -6.83% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar VIRUS (VIRUS)

Kapitalisasi Pasar $ 5.86M$ 5.86M $ 5.86M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.86M$ 5.86M $ 5.86M Suplai Peredaran 999.96M 999.96M 999.96M Total Suplai 999,964,589.3852019 999,964,589.3852019 999,964,589.3852019

