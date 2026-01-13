Harga VISION ai by Virtuals Hari Ini

Harga live VISION ai by Virtuals (VISION) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 10.28% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VISION ke USD saat ini adalah $ 0 per VISION.

VISION ai by Virtuals saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 78,524, dengan suplai yang beredar 997.44M VISION. Selama 24 jam terakhir, VISION diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, VISION bergerak -0.20% dalam satu jam terakhir dan -14.84% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar VISION ai by Virtuals (VISION)

Kapitalisasi Pasar $ 78.52K$ 78.52K $ 78.52K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 78.52K$ 78.52K $ 78.52K Suplai Peredaran 997.44M 997.44M 997.44M Total Suplai 997,442,268.3491673 997,442,268.3491673 997,442,268.3491673

