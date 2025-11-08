Harga Visionaire Hari Ini

Harga live Visionaire (VISIONAIRE) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.92% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VISIONAIRE ke USD saat ini adalah -- per VISIONAIRE.

Visionaire saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,243, dengan suplai yang beredar 704.81M VISIONAIRE. Selama 24 jam terakhir, VISIONAIRE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, VISIONAIRE bergerak +1.40% dalam satu jam terakhir dan -10.77% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Visionaire (VISIONAIRE)

Kapitalisasi Pasar $ 28.24K$ 28.24K $ 28.24K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 40.02K$ 40.02K $ 40.02K Suplai Peredaran 704.81M 704.81M 704.81M Total Suplai 998,721,042.583398 998,721,042.583398 998,721,042.583398

Kapitalisasi Pasar Visionaire saat ini adalah $ 28.24K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VISIONAIRE adalah 704.81M, dan total suplainya sebesar 998721042.583398. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 40.02K.