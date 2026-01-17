Harga vitalek buteren Hari Ini

Harga live vitalek buteren (VITALEK) hari ini adalah $ 0.00005135, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VITALEK ke USD saat ini adalah $ 0.00005135 per VITALEK.

vitalek buteren saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 35,432, dengan suplai yang beredar 690.00M VITALEK. Selama 24 jam terakhir, VITALEK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00281692, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001402.

Dalam kinerja jangka pendek, VITALEK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -4.53% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar vitalek buteren (VITALEK)

Kapitalisasi Pasar $ 35.43K$ 35.43K $ 35.43K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 35.43K$ 35.43K $ 35.43K Suplai Peredaran 690.00M 690.00M 690.00M Total Suplai 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

