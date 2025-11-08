Harga Voovo App Hari Ini

Harga live Voovo App (VOOVO) hari ini adalah $ 0.00001208, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VOOVO ke USD saat ini adalah $ 0.00001208 per VOOVO.

Voovo App saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,073.8, dengan suplai yang beredar 999.60M VOOVO. Selama 24 jam terakhir, VOOVO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00171215, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001111.

Dalam kinerja jangka pendek, VOOVO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.45% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Voovo App (VOOVO)

Kapitalisasi Pasar $ 12.07K$ 12.07K $ 12.07K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.07K$ 12.07K $ 12.07K Suplai Peredaran 999.60M 999.60M 999.60M Total Suplai 999,603,797.641598 999,603,797.641598 999,603,797.641598

Kapitalisasi Pasar Voovo App saat ini adalah $ 12.07K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VOOVO adalah 999.60M, dan total suplainya sebesar 999603797.641598. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.07K.