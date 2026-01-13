Harga VPay Hari Ini

Harga live VPay (VPAY) hari ini adalah $ 0.00275116, dengan perubahan 12.76% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VPAY ke USD saat ini adalah $ 0.00275116 per VPAY.

VPay saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 2,751,249, dengan suplai yang beredar 1.00B VPAY. Selama 24 jam terakhir, VPAY diperdagangkan antara $ 0.00275125 (low) dan $ 0.00317185 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02635074, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00034674.

Dalam kinerja jangka pendek, VPAY bergerak -0.96% dalam satu jam terakhir dan -32.57% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar VPay (VPAY)

Kapitalisasi Pasar $ 2.75M$ 2.75M $ 2.75M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 2.75M$ 2.75M $ 2.75M Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

