Harga live Wanchain hari ini adalah 0.069761 USD. Lacak informasi harga aktual WAN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WAN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang WAN

Info Harga WAN

Penjelasan WAN

Whitepaper WAN

Situs Web Resmi WAN

Tokenomi WAN

Prakiraan Harga WAN

Logo Wanchain

Harga Wanchain (WAN)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 WAN ke USD:

$0.069855
$0.069855
+1.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Wanchain (WAN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:55:40 (UTC+8)

Informasi Harga Wanchain (WAN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.067415
$ 0.067415
Low 24 Jam
$ 0.070665
$ 0.070665
High 24 Jam

$ 0.067415
$ 0.067415

$ 0.070665
$ 0.070665

$ 9.84
$ 9.84

$ 0.060658
$ 0.060658

-1.26%

+1.12%

-1.99%

-1.99%

Harga aktual Wanchain (WAN) adalah $0.069761. Selama 24 jam terakhir, WAN diperdagangkan antara low $ 0.067415 dan high $ 0.070665, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWAN adalah $ 9.84, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.060658.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WAN telah berubah sebesar -1.26% selama 1 jam terakhir, +1.12% selama 24 jam, dan -1.99% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Wanchain (WAN)

$ 13.86M
$ 13.86M

--
--

$ 14.65M
$ 14.65M

198.72M
198.72M

210,000,000.0
210,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Wanchain saat ini adalah $ 13.86M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WAN adalah 198.72M, dan total suplainya sebesar 210000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.65M.

Riwayat Harga Wanchain (WAN) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Wanchain ke USD adalah $ +0.00077157.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Wanchain ke USD adalah $ -0.0210747353.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Wanchain ke USD adalah $ -0.0238056691.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Wanchain ke USD adalah $ -0.0589956798106613.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00077157+1.12%
30 Days$ -0.0210747353-30.20%
60 Hari$ -0.0238056691-34.12%
90 Hari$ -0.0589956798106613-45.81%

Apa yang dimaksud dengan Wanchain (WAN)

Wanchain seeks to link the present to the future, through the exploration and implementation of blockchain technology. Wanchain aims to build a distributed “bank”. Just as traditional banks are the infrastructure of the current financial framework, Wanchain seeks to build a new, distributed infrastructure of digital assets to form an improved, modern framework - an ambitious goal indeed.

Wanchain connects and exchanges value between different blockchain ledgers in a distributed manner. It uses the latest cryptographic theories to build a non-proprietary cross-chain protocol and a distributed ledger that records both cross-chain and intra-chain transactions. Any blockchain network, whether a public, private or consortium chain, can integrate with Wanchain to establish connections between different ledgers and perform low cost inter-ledger asset transfers. The Wanchain ledger supports not only smart contracts, but also token exchange privacy protection.

With Wanchain, any institution or individual can set up their own virtual teller window in the “bank” and provide services such as loan origination, asset exchanges, credit payments and transaction settlements based on digital assets. Under the guarantee of “banks” based on the blockchain infrastructure, more people can participate in financial services based on digital assets. To describe it more accurately, Wanchain is a distributed super-financial market based on blockchain.

Wanchain uses the Locked Account Generation Scheme to secure funds and keys when there are multiple parties involved. Based on Shamir’s Secret Sharing Scheme, it effectively breaks up a key into shares and distributes it to all included participants. The Storemen are responsible for maintaining and managing the appropriate key shares of the locked accounts for transactions. This method of key share distribution has a few benefits. Because Wanchain generates locked accounts through multi-party computations, there’s increased decentralization. And there’s more stability because you don’t need every key share to produce a signature for a locked account. If some of the Validators are offline, transactions can still be executed with a minimum number of shares. Finally, any transaction with a locked account is done via the original chain. This means that any chain can easily integrate and interact with Wanchain without the need for new transaction types or validators.

The Wanchain Foundation is a non-profit organization primarily operating out of Singapore but also has a significant presence in Austin, TX. Wanchain was founded by Jack Lu, a respected player in the blockchain space. Before his current role, Lu co-founded Factom and started Wanglu Tech, a blockchain application development company. Wanglu Tech has been a primary contributor to the open-source Wanchain project. Dustin Byington serves as the Wanchain President. Byington is a blockchain veteran having founded Bitcoin College in 2014 as well as co-founding Tendermint, a software mechanism to securely and consistently replicate applications across machines. Byington also co-founded Satoshi Talent, a platform to connect blockchain entrepreneurs with developers. WAN tokens were initially distributed as ERC-20 tokens to ICO participants, but it’s now possible to exchange these for tokens on the Wanchain mainnet or buy them directly. It’s a common misconception that WAN is an ERC-20 coin.

Wanchain is a pioneering and potentially disruptive project with its sights set on becoming a super financial market of the world. Although achieving its lofty goal(s) is going to require a lot more work, Wanchain is further along its roadmap than some projects. But there’s still a good bit of “in theory” going on here. As Wanchain is addressing the whole financial market, it has a number of competitors. Most notably Fusion, Pantos, Ark, and Qash; some may even consider big players the likes of Ripple, Stellar and Ethereum competitors. On the positive side, Wanchain has strong fundamentals, they’ve got a functional mainnet, the vitality of their use case is indisputable, the huge interest in their ICO showed a powerful vein of investor confidence, and the team has a track record of success.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Wanchain (WAN)

Prediksi Harga Wanchain (USD)

Berapa nilai Wanchain (WAN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Wanchain (WAN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wanchain.

Cek prediksi harga Wanchain sekarang!

WAN ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Wanchain (WAN)

Memahami tokenomi Wanchain (WAN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WAN sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Wanchain (WAN)

Berapa nilai Wanchain (WAN) hari ini?
Harga live WAN dalam USD adalah 0.069761 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WAN ke USD saat ini?
Harga WAN ke USD saat ini adalah $ 0.069761. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Wanchain?
Kapitalisasi pasar WAN adalah $ 13.86M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WAN?
Suplai beredar WAN adalah 198.72M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WAN?
WAN mencapai harga ATH sebesar 9.84 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WAN?
WAN mencapai harga ATL 0.060658 USD.
Berapa volume perdagangan WAN?
Volume perdagangan 24 jam live WAN adalah -- USD.
Akankah harga WAN naik lebih tinggi tahun ini?
WAN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WAN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:55:40 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$101,489.15

$3,335.63

$1.0839

$156.94

$1.0003

$101,489.15

$3,335.63

$156.94

$2.2178

$965.15

