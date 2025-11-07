BursaDEX+
Harga live Warena hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar RENA adalah 80,607 USD. Lacak informasi harga aktual RENA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang RENA

Info Harga RENA

Penjelasan RENA

Situs Web Resmi RENA

Tokenomi RENA

Prakiraan Harga RENA

Logo Warena

Harga Warena (RENA)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 RENA ke USD:

$0.00084855
$0.00084855$0.00084855
0.00%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
USD
Grafik Harga Live Warena (RENA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 23:52:36 (UTC+8)

Harga Warena Hari Ini

Harga live Warena (RENA) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.01% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RENA ke USD saat ini adalah -- per RENA.

Warena saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 80,607, dengan suplai yang beredar 94.99M RENA. Selama 24 jam terakhir, RENA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 6.71, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, RENA bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan -20.64% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Warena (RENA)

$ 80.61K
$ 80.61K$ 80.61K

--
----

$ 84.86K
$ 84.86K$ 84.86K

94.99M
94.99M 94.99M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Warena saat ini adalah $ 80.61K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RENA adalah 94.99M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 84.86K.

Riwayat Harga Warena USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 6.71
$ 6.71$ 6.71

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

+0.01%

-20.64%

-20.64%

Riwayat Harga Warena (RENA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Warena ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Warena ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Warena ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Warena ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.01%
30 Days$ 0-69.79%
60 Hari$ 0-33.99%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Warena

Prediksi Harga Warena (RENA) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target RENA pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Warena (RENA) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Warena berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Warena yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga RENA untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Warena.

Apa yang dimaksud dengan Warena (RENA)

Warena is the first personalized, and #playtoearn #NFT #metaverse game.

Warena gives you everything you want from an NFT game. It’s a play-to-earn metaverse that allows you to personalize your in-game characters and interact with characters from other universes like Cat Gunner and Axie Infinity in Warena combat games. Warena features thrilling action-survival gameplay where human and zombie teams face off against each other in a zombie apocalypse scenario. Players can choose to inhabit different lands, trade warriors & NFTs, battle against each other, and play in tournaments.

The Warena NFT game will be released in two phases. Phase 1 will take place in Q3 of 2021 and will see the launch of the 2D tower defense game. It’s a survival, player-vs-environment game that will require players to defend against the oncoming army of zombies. Phase 2 is set to launch in Q2 2022 and will unlock the full force of the Warena metaverse with player-versus-player features.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya Warena (RENA)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Warena

Berapa nilai 1 Warena pada tahun 2030?
Jika Warena tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Warena tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 23:52:36 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Warena (RENA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.