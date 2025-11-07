Harga Wat Hari Ini

Harga live Wat (WAT) hari ini adalah --, dengan perubahan 12.85% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WAT ke USD saat ini adalah -- per WAT.

Wat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 180,219, dengan suplai yang beredar 420.69B WAT. Selama 24 jam terakhir, WAT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, WAT bergerak +1.41% dalam satu jam terakhir dan -15.64% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wat (WAT)

Kapitalisasi Pasar $ 180.22K$ 180.22K $ 180.22K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 180.22K$ 180.22K $ 180.22K Suplai Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Total Suplai 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Wat saat ini adalah $ 180.22K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WAT adalah 420.69B, dan total suplainya sebesar 420690000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 180.22K.