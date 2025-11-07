BursaDEX+
Harga live Water Rabbit hari ini adalah 0.00019739 USD. Kapitalisasi pasar WAR adalah 174,320 USD. Lacak informasi harga aktual WAR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Water Rabbit hari ini adalah 0.00019739 USD. Kapitalisasi pasar WAR adalah 174,320 USD. Lacak informasi harga aktual WAR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang WAR

Info Harga WAR

Penjelasan WAR

Whitepaper WAR

Situs Web Resmi WAR

Tokenomi WAR

Prakiraan Harga WAR

Harga Water Rabbit (WAR)

Tidak masuk listing

$0.00019759
Grafik Harga Live Water Rabbit (WAR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 23:52:50 (UTC+8)

Harga Water Rabbit Hari Ini

Harga live Water Rabbit (WAR) hari ini adalah $ 0.00019739, dengan perubahan 1.98% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WAR ke USD saat ini adalah $ 0.00019739 per WAR.

Water Rabbit saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 174,320, dengan suplai yang beredar 882.99M WAR. Selama 24 jam terakhir, WAR diperdagangkan antara $ 0.0001931 (low) dan $ 0.00020509 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0014013, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006127.

Dalam kinerja jangka pendek, WAR bergerak +0.27% dalam satu jam terakhir dan -14.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Water Rabbit (WAR)

Kapitalisasi Pasar Water Rabbit saat ini adalah $ 174.32K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WAR adalah 882.99M, dan total suplainya sebesar 883741911.1061871. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 174.47K.

Riwayat Harga Water Rabbit (WAR) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Water Rabbit ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Water Rabbit ke USD adalah $ -0.0001268703.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Water Rabbit ke USD adalah $ -0.0001512278.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Water Rabbit ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.98%
30 Days$ -0.0001268703-64.27%
60 Hari$ -0.0001512278-76.61%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Water Rabbit

Prediksi Harga Water Rabbit (WAR) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target WAR pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Water Rabbit (WAR) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Water Rabbit berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Water Rabbit yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga WAR untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Water Rabbit.

Apa yang dimaksud dengan Water Rabbit (WAR)

What is the project about?

Water Rabbit Token ($WAR) is an innovative cryptocurrency developed by Shanvere DAO. Our project's primary objective is to position $WAR as a widely recognized and utilized currency in the digital assets space. We envision $WAR as a trusted medium of exchange, store of value, and unit of account, going beyond the conventional role of cryptocurrencies.

What makes your project unique?

Unlike many other cryptocurrencies, $WAR is not simply another 'memecoin'. It is a part of a greater mission to reshape the landscape of digital currencies. We are actively collaborating with top-tier institutions to establish $WAR as a credible and trusted financial instrument in the digital economy. Our vision and partnerships set us apart, giving us a unique positioning in the cryptosphere.

History of your project.

The $WAR project was launched on the 27th of July, 2022, beginning its journey on the Binance Smart Chain. Our token has since been listed on various platforms, including Pancakeswap, Poocoin, Bogged.finance, and P2B, thus gaining significant exposure and recognition in the cryptocurrency market.

What’s next for your project?

The future of $WAR is full of potential and expansion. We are continuously working towards forming new strategic partnerships, increasing our token's utility, and further enhancing its recognition as a valid currency. Our vision is for $WAR to be more than just another cryptocurrency, but an integral part of the evolving financial landscape.

What can your token be used for?

$WAR's primary use case is to function as a digital currency. Users can leverage it as a medium of exchange, store of value, and unit of account. Our ongoing collaborations with top institutions aim to significantly expand the utility of $WAR, making it a versatile token within the digital asset ecosystem. As we progress, we expect to see $WAR adopted in various financial and commercial scenarios, driving its value and significance in the digital

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

