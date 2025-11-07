Harga Water Rabbit Hari Ini

Harga live Water Rabbit (WAR) hari ini adalah $ 0.00019739, dengan perubahan 1.98% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WAR ke USD saat ini adalah $ 0.00019739 per WAR.

Water Rabbit saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 174,320, dengan suplai yang beredar 882.99M WAR. Selama 24 jam terakhir, WAR diperdagangkan antara $ 0.0001931 (low) dan $ 0.00020509 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0014013, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006127.

Dalam kinerja jangka pendek, WAR bergerak +0.27% dalam satu jam terakhir dan -14.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Water Rabbit (WAR)

Kapitalisasi Pasar $ 174.32K$ 174.32K $ 174.32K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 174.47K$ 174.47K $ 174.47K Suplai Peredaran 882.99M 882.99M 882.99M Total Suplai 883,741,911.1061871 883,741,911.1061871 883,741,911.1061871

Kapitalisasi Pasar Water Rabbit saat ini adalah $ 174.32K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WAR adalah 882.99M, dan total suplainya sebesar 883741911.1061871. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 174.47K.