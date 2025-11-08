Harga Watercoin Hari Ini

Harga live Watercoin (WATER) hari ini adalah $ 0.00000563, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WATER ke USD saat ini adalah $ 0.00000563 per WATER.

Watercoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,520.14, dengan suplai yang beredar 980.00M WATER. Selama 24 jam terakhir, WATER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00023201, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000515.

Dalam kinerja jangka pendek, WATER bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.24% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Watercoin (WATER)

Kapitalisasi Pasar $ 5.52K$ 5.52K $ 5.52K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.52K$ 5.52K $ 5.52K Suplai Peredaran 980.00M 980.00M 980.00M Total Suplai 980,000,000.0 980,000,000.0 980,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Watercoin saat ini adalah $ 5.52K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WATER adalah 980.00M, dan total suplainya sebesar 980000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.52K.