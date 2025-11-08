Harga We Love Legs Hari Ini

Harga live We Love Legs (LEGS) hari ini adalah $ 0.00004834, dengan perubahan 1.92% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LEGS ke USD saat ini adalah $ 0.00004834 per LEGS.

We Love Legs saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 48,326, dengan suplai yang beredar 1.00B LEGS. Selama 24 jam terakhir, LEGS diperdagangkan antara $ 0.00004598 (low) dan $ 0.00004834 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00076242, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004598.

Dalam kinerja jangka pendek, LEGS bergerak +1.73% dalam satu jam terakhir dan -35.21% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar We Love Legs (LEGS)

Kapitalisasi Pasar $ 48.33K$ 48.33K $ 48.33K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 48.33K$ 48.33K $ 48.33K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar We Love Legs saat ini adalah $ 48.33K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LEGS adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 48.33K.