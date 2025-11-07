BursaDEX+
Harga live WELL3 hari ini adalah 0.00005793 USD. Lacak informasi harga aktual $WELL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga $WELL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang $WELL

Info Harga $WELL

Penjelasan $WELL

Situs Web Resmi $WELL

Tokenomi $WELL

Prakiraan Harga $WELL

Logo WELL3

Harga WELL3 ($WELL)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 $WELL ke USD:

--
----
+0.10%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live WELL3 ($WELL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:37:14 (UTC+8)

Informasi Harga WELL3 ($WELL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00005773
$ 0.00005773
Low 24 Jam
$ 0.000058
$ 0.000058
High 24 Jam

$ 0.00005773
$ 0.00005773

$ 0.000058
$ 0.000058

$ 0.00279651
$ 0.00279651

$ 0.00004122
$ 0.00004122

+0.12%

+0.33%

-0.10%

-0.10%

Harga aktual WELL3 ($WELL) adalah $0.00005793. Selama 24 jam terakhir, $WELL diperdagangkan antara low $ 0.00005773 dan high $ 0.000058, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time high$WELL adalah $ 0.00279651, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00004122.

Dalam hal kinerja jangka pendek, $WELL telah berubah sebesar +0.12% selama 1 jam terakhir, +0.33% selama 24 jam, dan -0.10% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar WELL3 ($WELL)

$ 381.45K
$ 381.45K

--
----

$ 2.43M
$ 2.43M

6.58B
6.58B

42,000,000,000.0
42,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar WELL3 saat ini adalah $ 381.45K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $WELL adalah 6.58B, dan total suplainya sebesar 42000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.43M.

Riwayat Harga WELL3 ($WELL) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga WELL3 ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga WELL3 ke USD adalah $ -0.0000257972.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga WELL3 ke USD adalah $ -0.0000457610.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga WELL3 ke USD adalah $ -0.0000789266589505766.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.33%
30 Days$ -0.0000257972-44.53%
60 Hari$ -0.0000457610-78.99%
90 Hari$ -0.0000789266589505766-57.67%

Apa yang dimaksud dengan WELL3 ($WELL)

WELLAIOS, the next-gen AI Operating System Decentralized AIOS is a next-gen AI Operating System (AIOS) that works across different platforms, devices, and industries. It lets anyone create, deploy, and manage AI agents—no coding needed. With decentralized governance and token-based ownership, users stay in control, not big corporations. Developers can contribute AI tools and knowledge while earning rewards, creating a fully open and scalable AI ecosystem.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya WELL3 ($WELL)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga WELL3 (USD)

Berapa nilai WELL3 ($WELL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda WELL3 ($WELL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk WELL3.

Cek prediksi harga WELL3 sekarang!

$WELL ke Mata Uang Lokal

Tokenomi WELL3 ($WELL)

Memahami tokenomi WELL3 ($WELL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token $WELL sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang WELL3 ($WELL)

Berapa nilai WELL3 ($WELL) hari ini?
Harga live $WELL dalam USD adalah 0.00005793 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga $WELL ke USD saat ini?
Harga $WELL ke USD saat ini adalah $ 0.00005793. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar WELL3?
Kapitalisasi pasar $WELL adalah $ 381.45K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar $WELL?
Suplai beredar $WELL adalah 6.58B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) $WELL?
$WELL mencapai harga ATH sebesar 0.00279651 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) $WELL?
$WELL mencapai harga ATL 0.00004122 USD.
Berapa volume perdagangan $WELL?
Volume perdagangan 24 jam live $WELL adalah -- USD.
Akankah harga $WELL naik lebih tinggi tahun ini?
$WELL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga $WELL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:37:14 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting WELL3 ($WELL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$100,274.99

$3,238.00

$1.1400

$152.14

$1.0006

