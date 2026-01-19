Berapa harga saat ini dari Wenpad Labs?

Wenpad Labs diperdagangkan pada Rp9.16258206181400000, yang mewakili pergerakan harga sebesar -0.52% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan LABS dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar -0.52% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika LABS unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa Wenpad Labs dibandingkan dengan token Solana Ecosystem?

Dalam segmen Solana Ecosystem, LABS menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar Wenpad Labs hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp916258206.181400000 menempatkan LABS pada peringkat #8256, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp9.08534270517250000 hingga Rp9.22190594404850000, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan LABS?

Wenpad Labs telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi LABS?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 99999931.89207074, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.