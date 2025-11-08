Harga WePower Hari Ini

Harga live WePower (WPR) hari ini adalah $ 0.00011279, dengan perubahan 0.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WPR ke USD saat ini adalah $ 0.00011279 per WPR.

WePower saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 68,672, dengan suplai yang beredar 608.82M WPR. Selama 24 jam terakhir, WPR diperdagangkan antara $ 0.00011264 (low) dan $ 0.00011294 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.219374, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00011252.

Dalam kinerja jangka pendek, WPR bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.16% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar WePower (WPR)

Kapitalisasi Pasar $ 68.67K$ 68.67K $ 68.67K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 84.06K$ 84.06K $ 84.06K Suplai Peredaran 608.82M 608.82M 608.82M Total Suplai 745,248,183.0 745,248,183.0 745,248,183.0

