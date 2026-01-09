Apa itu WeSendit?

WeSendit adalah solusi terdesentralisasi untuk berbagi file dan jaringan penyimpanan cloud yang mengutamakan privasi pengguna dan keamanan data. Melalui kemitraan jaringan Web 3.0 mereka, WeSendit menghilangkan batasan ruang penyimpanan dan memungkinkan pengguna menghemat hingga 80% dibandingkan penyedia cloud lainnya. WeSendit memungkinkan pengguna memilih jaringan yang ingin digunakan untuk mentransmisikan data mereka, dan untuk memastikan keamanan maksimal, data disimpan secara berlipat ganda di ribuan zona ketersediaan di seluruh dunia.

Apakah yang Membuat WeSendit Unik?

WeSendit menonjol dari penyedia cloud lainnya karena fokusnya pada privasi pengguna dan keamanan data. WeSendit menggunakan teknologi Web 3.0 terdesentralisasi untuk menciptakan alat-alat yang menawarkan pemrosesan data yang andal dan aman. Selain itu, token WeSendit (WSI) berfungsi sebagai alat pembayaran serta memberi penghargaan kepada pengguna berupa token atas pengiriman data berdasarkan langganan mereka dan paket layanan "bayar sesuai penggunaan" opsional.

Untuk Apa Saja WeSendit (WSI) Bisa Digunakan?

Token WeSendit (WSI) dapat digunakan dalam berbagai cara, seperti membayar layanan berlangganan, mentransfer dana, melakukan perdagangan, atau ditukar dengan aset kripto lainnya. Pemegang token mendapat manfaat dari rujukan, hadiah staking, penggunaan aplikasi yang disediakan, layanan jaringan penyimpanan, serta Program Aktivitas yang memberi penghargaan berupa token kepada pengguna ketika mereka mengirim data mereka melalui wesendit.com.

Berapa harga perdagangan langsung WeSendit hari ini?

Harga perdagangan saat ini untuk WeSendit berada pada Rp18.24873539144838000, diperbarui secara real-time. Harga ini mencerminkan data agregat dari berbagai pasar, memastikan representasi yang akurat terhadap permintaan dan penawaran global.

Berapa aktivitas perdagangan yang terjadi untuk WSI?

WSI mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--. Metrik ini penting untuk mengevaluasi kondisi likuiditas—volume yang lebih tinggi umumnya menunjukkan pasar yang lebih aktif dan eksekusi pesanan yang lebih lancar.

Bagaimana kinerja harga WeSendit hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, WeSendit mengalami pergerakan harga sebesar -1.66%. Tren positif menunjukkan minat beli yang lebih kuat, sementara tren negatif mungkin mencerminkan tekanan jual jangka pendek atau penurunan pasar secara luas.

Berapa rentang harga yang diperdagangkan WeSendit hari ini?

Dalam satu hari terakhir, WeSendit berfluktuasi antara Rp18.17743616082966000 dan Rp18.55915609834026000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas intraday serta level support/resistance yang potensial.