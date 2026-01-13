Harga White Rat Hari Ini

Harga live White Rat (WR) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.31% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WR ke USD saat ini adalah $ 0 per WR.

White Rat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 34,941, dengan suplai yang beredar 1,000.00T WR. Selama 24 jam terakhir, WR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, WR bergerak +0.24% dalam satu jam terakhir dan -8.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar White Rat (WR)

Kapitalisasi Pasar $ 34.94K$ 34.94K $ 34.94K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 34.94K$ 34.94K $ 34.94K Suplai Peredaran 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Total Suplai 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Kapitalisasi Pasar White Rat saat ini adalah $ 34.94K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WR adalah 1,000.00T, dan total suplainya sebesar 1.0e+15. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 34.94K.