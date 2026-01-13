BursaDEX+
Harga live White Rat hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar WR adalah 34,941 USD. Lacak informasi harga aktual WR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live White Rat hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar WR adalah 34,941 USD. Lacak informasi harga aktual WR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga White Rat (WR)

Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 13:23:36 (UTC+8)

Harga White Rat Hari Ini

Harga live White Rat (WR) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.31% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WR ke USD saat ini adalah $ 0 per WR.

White Rat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 34,941, dengan suplai yang beredar 1,000.00T WR. Selama 24 jam terakhir, WR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, WR bergerak +0.24% dalam satu jam terakhir dan -8.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar White Rat (WR)

Kapitalisasi Pasar White Rat saat ini adalah $ 34.94K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WR adalah 1,000.00T, dan total suplainya sebesar 1.0e+15. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 34.94K.

Riwayat Harga White Rat USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

Riwayat Harga White Rat (WR) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga White Rat ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga White Rat ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga White Rat ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga White Rat ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.31%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk White Rat

Prediksi Harga White Rat (WR) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target WR pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga White Rat (WR) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga White Rat berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga White Rat yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga WR pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga White Rat.

Sumber Daya White Rat (WR)

Situs Web Resmi

Tentang White Rat

Berapa harga White Rat saat ini?

White Rat diperdagangkan pada Rp, mencerminkan pergerakan harga sebesar 0.31% selama 24 jam terakhir.

Berapa kapitalisasi pasar dan peringkat WR?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp588627501.748815000, WR berada di peringkat #8938 secara global, menunjukkan eksistensinya dalam lanskap mata uang kripto.

Berapa volume perdagangan harian White Rat?

Volume perdagangan 24 jam mencapai Rp--, menandakan minat yang kuat dari para pedagang serta kondisi likuiditas yang dalam.

Berapa jumlah suplai beredar WR?

Terdapat 1.0e+15 token yang beredar di pasar terbuka.

Berapa rentang harga 24 jam terakhir?

White Rat berosilasi antara Rp dan Rp, mencerminkan volatilitas harian.

Bagaimana perbandingan White Rat dengan harga tertinggi sepanjang masa (ATH)?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp, memberikan patokan bagi potensi jangka panjang.

Apakah fundamental jangka panjang yang memengaruhi WR?

Fundamental mencakup mekanisme suplai, tren adopsi dalam kategori BNB Chain Ecosystem,Meme, serta momentum pengembangan di jaringan --.

Bagaimana perilaku WR dalam berbagai kondisi pasar?

Saat periode volume tinggi, likuiditas meningkat dan spread menjadi lebih ketat. Pada periode volume rendah, fluktuasi harga mungkin menjadi lebih tidak menentu akibat berkurangnya kedalaman pasar.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang White Rat

Perkembangan Industri Penting White Rat (WR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 17:25:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: Arus Masuk Bersih ETH $113 Juta, Arus Masuk Bersih SOL $23,4 Juta
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin

Jelajahi White Rat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.