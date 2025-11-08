Harga Wife Changing Money Hari Ini

Harga live Wife Changing Money (WIFE) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.55% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WIFE ke USD saat ini adalah -- per WIFE.

Wife Changing Money saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,106, dengan suplai yang beredar 10.00B WIFE. Selama 24 jam terakhir, WIFE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00101979, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, WIFE bergerak -0.01% dalam satu jam terakhir dan -10.07% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wife Changing Money (WIFE)

Kapitalisasi Pasar $ 20.11K$ 20.11K $ 20.11K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.11K$ 20.11K $ 20.11K Suplai Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

