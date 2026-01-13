Harga Wigger Pig Hari Ini

Harga live Wigger Pig (PIGGER) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 34.80% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PIGGER ke USD saat ini adalah $ 0 per PIGGER.

Wigger Pig saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 47,737, dengan suplai yang beredar 999.84M PIGGER. Selama 24 jam terakhir, PIGGER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00454289, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PIGGER bergerak -3.00% dalam satu jam terakhir dan +9.16% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wigger Pig (PIGGER)

Kapitalisasi Pasar $ 47.74K$ 47.74K $ 47.74K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 47.74K$ 47.74K $ 47.74K Suplai Peredaran 999.84M 999.84M 999.84M Total Suplai 999,839,000.415292 999,839,000.415292 999,839,000.415292

