Harga Winnie the Poodle Hari Ini

Harga live Winnie the Poodle (WINNIE) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.42% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WINNIE ke USD saat ini adalah -- per WINNIE.

Winnie the Poodle saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,877, dengan suplai yang beredar 1000.00M WINNIE. Selama 24 jam terakhir, WINNIE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01291401, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, WINNIE bergerak -0.85% dalam satu jam terakhir dan -17.70% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Winnie the Poodle (WINNIE)

Kapitalisasi Pasar $ 24.88K$ 24.88K $ 24.88K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 24.88K$ 24.88K $ 24.88K Suplai Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total Suplai 999,997,486.09653 999,997,486.09653 999,997,486.09653

Kapitalisasi Pasar Winnie the Poodle saat ini adalah $ 24.88K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WINNIE adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 999997486.09653. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 24.88K.