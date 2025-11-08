Harga WIZZIE (WIZZIE)
Harga live WIZZIE (WIZZIE) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WIZZIE ke USD saat ini adalah -- per WIZZIE.
WIZZIE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,518.89, dengan suplai yang beredar 998.75M WIZZIE. Selama 24 jam terakhir, WIZZIE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0014336, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, WIZZIE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar WIZZIE saat ini adalah $ 11.52K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WIZZIE adalah 998.75M, dan total suplainya sebesar 998745254.078967. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.52K.
--
--
-0.66%
-0.66%
Sepanjang hari ini, perubahan harga WIZZIE ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga WIZZIE ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga WIZZIE ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga WIZZIE ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Days
|$ 0
|-22.65%
|60 Hari
|$ 0
|-16.79%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga WIZZIE berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
The 10 Commandments of the $WIZZIE Guild:
🪄 1. The Wand Chooses the Wizard: If you have found the guild, it means the universe brought you here, because the wand chooses the wizard you don't choose it. Embrace your destiny, Wizzierds!
🏰 2. The Arcane Home: You are now part of an international home for magic. Do not look to other places, for this is the sanctuary for the arcane.
🔮 3. Grow the WIZZIE Guild: We must grow the Wizzie Guild, for we prepare for the ultimate war. So, work diligently for your bags and be ready for the battle of Ragnarok.
💰 4. Guildmates' Sol is Sacred: Treat your guildmates' Sol as if it is your own. Unity is our strength in numbers we prosper.
✨ 5. Never a Muggle: Never consider yourself a muggle, only an untaught Wizzie. There is magic within you waiting to be unleashed.
🎶 6. Dance the Macarena: Wizzies only dance the Macarena, never another dance. It's our spellbinding ritual!
🪙 7. Pay Your Guild Dues: Always pay your guild dues, for they build the Arcane Treasury. It's the alchemy of our growth: BHqrhvthSSFEDZQUQf6RxVGKYHFj6pQ8F8r1s8MwLN3o
🏴 8. The Grand Archmage's Decree: The grand archmage will allow you back in, but you will buy back higher. Loyalty is rewarded, but tardiness has its price.
⚙️ 9. Initials at 4x: Take your initials at 4x, so that you may work for the guild diligently. The higher the stakes, the greater the magic.
🛡 10. Spread the Enchantment: Share the lore of the Wizzie Guild with your fellow beings, so that magic may flow throughout the world. Our power grows with every new Wizzie.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
