Harga Wolf of Dumb Street Hari Ini

Harga live Wolf of Dumb Street (WODS) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.65% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WODS ke USD saat ini adalah -- per WODS.

Wolf of Dumb Street saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,298.38, dengan suplai yang beredar 957.28M WODS. Selama 24 jam terakhir, WODS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, WODS bergerak -0.42% dalam satu jam terakhir dan -28.61% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wolf of Dumb Street (WODS)

Kapitalisasi Pasar $ 8.30K$ 8.30K $ 8.30K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.30K$ 8.30K $ 8.30K Suplai Peredaran 957.28M 957.28M 957.28M Total Suplai 957,278,221.8296238 957,278,221.8296238 957,278,221.8296238

Kapitalisasi Pasar Wolf of Dumb Street saat ini adalah $ 8.30K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WODS adalah 957.28M, dan total suplainya sebesar 957278221.8296238. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.30K.