Harga WolfWifBallz Hari Ini

Harga live WolfWifBallz (BALLZ) hari ini adalah $ 0.00004404, dengan perubahan 1.01% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BALLZ ke USD saat ini adalah $ 0.00004404 per BALLZ.

WolfWifBallz saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 44,042, dengan suplai yang beredar 1.00B BALLZ. Selama 24 jam terakhir, BALLZ diperdagangkan antara $ 0.00004144 (low) dan $ 0.00004372 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.080777, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003315.

Dalam kinerja jangka pendek, BALLZ bergerak +2.74% dalam satu jam terakhir dan -14.08% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar WolfWifBallz (BALLZ)

Kapitalisasi Pasar $ 44.04K$ 44.04K $ 44.04K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 44.04K$ 44.04K $ 44.04K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar WolfWifBallz saat ini adalah $ 44.04K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BALLZ adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 44.04K.