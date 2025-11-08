Harga Wonderland TIME Hari Ini

Harga live Wonderland TIME (TIME) hari ini adalah $ 0.0262802, dengan perubahan 8.27% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TIME ke USD saat ini adalah $ 0.0262802 per TIME.

Wonderland TIME saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,659, dengan suplai yang beredar 900.26K TIME. Selama 24 jam terakhir, TIME diperdagangkan antara $ 0.02093278 (low) dan $ 0.02865106 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 10,063.72, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, TIME bergerak -0.03% dalam satu jam terakhir dan -11.92% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wonderland TIME (TIME)

Kapitalisasi Pasar $ 23.66K$ 23.66K $ 23.66K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Suplai Peredaran 900.26K 900.26K 900.26K Total Suplai 51,970,826.48851775 51,970,826.48851775 51,970,826.48851775

Kapitalisasi Pasar Wonderland TIME saat ini adalah $ 23.66K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TIME adalah 900.26K, dan total suplainya sebesar 51970826.48851775. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.37M.