Berapa harga perdagangan saat ini dari Wonderman Nation?

Wonderman Nation (WNDR) saat ini dihargai Rp292.81676722265950000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -0.18% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Wonderman Nation hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Play To Earn. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap WNDR?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Wonderman Nation dalam pasar kripto global?

Saat ini, Wonderman Nation menduduki peringkat pasar #4064 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp13638628131.275350000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang WNDR?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 46667883.35, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Wonderman Nation?

Rentang harga antara Rp285.34060594983650000 dan Rp294.75096240297750000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Wonderman Nation dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Play To Earn lainnya, WNDR terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.