Harga Woonkly Hari Ini

Harga live Woonkly (WOOP) hari ini adalah $ 0.0001534, dengan perubahan 3.33% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WOOP ke USD saat ini adalah $ 0.0001534 per WOOP.

Woonkly saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 153,399, dengan suplai yang beredar 1.00B WOOP. Selama 24 jam terakhir, WOOP diperdagangkan antara $ 0.00014783 (low) dan $ 0.0001545 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.46, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004368.

Dalam kinerja jangka pendek, WOOP bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -10.70% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Woonkly (WOOP)

Kapitalisasi Pasar $ 153.40K$ 153.40K $ 153.40K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 153.40K$ 153.40K $ 153.40K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Woonkly saat ini adalah $ 153.40K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WOOP adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 153.40K.