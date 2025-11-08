Harga Workie Hari Ini

Harga live Workie (WORKIE) hari ini adalah $ 0.00002774, dengan perubahan 2.90% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WORKIE ke USD saat ini adalah $ 0.00002774 per WORKIE.

Workie saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,637, dengan suplai yang beredar 1.00B WORKIE. Selama 24 jam terakhir, WORKIE diperdagangkan antara $ 0.00002618 (low) dan $ 0.00002774 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00249403, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002552.

Dalam kinerja jangka pendek, WORKIE bergerak +0.31% dalam satu jam terakhir dan -14.09% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Workie (WORKIE)

Kapitalisasi Pasar $ 27.64K$ 27.64K $ 27.64K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 27.64K$ 27.64K $ 27.64K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

