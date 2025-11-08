Harga World Computer Money Hari Ini

Harga live World Computer Money (WCM) hari ini adalah $ 0.00003776, dengan perubahan 0.27% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WCM ke USD saat ini adalah $ 0.00003776 per WCM.

World Computer Money saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 34,929, dengan suplai yang beredar 924.93M WCM. Selama 24 jam terakhir, WCM diperdagangkan antara $ 0.00003752 (low) dan $ 0.00003802 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00125507, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003584.

Dalam kinerja jangka pendek, WCM bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -22.56% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar World Computer Money (WCM)

Kapitalisasi Pasar $ 34.93K$ 34.93K $ 34.93K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 34.93K$ 34.93K $ 34.93K Suplai Peredaran 924.93M 924.93M 924.93M Total Suplai 924,929,416.8968393 924,929,416.8968393 924,929,416.8968393

